Красногорск, 28 ноября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. На место возгорания цеха в подмосковном Климовске выехал пожарный поезд. Об этом 28 ноября сообщили в МЧС.

Игорь Онучин/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что пожар произошёл в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели.

Как передавало ИА Регнум, пожар вспыхнул утром 28 ноября. Его площадь составила 1300 кв. м.

25 ноября крупный пожар вспыхнул в промзоне на юге Москвы. Огонь охватил 2,5 тыс. кв. м на складе, где хранились баллоны с фреоном. Пожар был ликвидирован. Накануне, 27 ноября, на хуторе Ветряк в Воронежской области пожар вспыхнул в одном из технических помещений автосалона. Возгорание локализовали внутри технической пристройки автосалона.