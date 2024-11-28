Красногорск, 28 ноября, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Открытое горение в цеху по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели в подмосковном Климовске ликвидировано. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба МЧС.

Прокуратура Московской области

Ранее отмечалось, что пожарные локализовали огонь на 4,2 тыс. кв м. К тушению были привлечены 120 человек и 38 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, утром 28 ноября в мебельном цехе в Климовске произошло возгорание. Для тушения огня на место отправили пожарный поезд.

На хуторе Ветряк в Воронежской области 27 ноября произошло возгорание в одном из технических помещений автосалона. Пожар удалось локализовать внутри технической пристройки автосалона.

В промышленной зоне на юге Москвы 25 ноября произошёл крупный пожар на складе, где хранились баллоны с фреоном. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м, позднее возгорание удалось ликвидировать.