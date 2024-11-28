Подольск, Московская область, 28 ноября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Цех по производству лакокрасочных и пиротехнических изделий загорелся 28 ноября в городе Подольске. Об этом сообщили в управлении МЧС РФ по Подмосковью.

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Пожар площадью 1 тыс. кв. м вспыхнул в микрорайоне Климовск. На месте работают более 30 специалистов, задействовано семь единиц техники МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября крупный пожар вспыхнул в промзоне на юге Москвы. Огонь охватил 2,5 тыс. кв. м на складе, где хранились баллоны с фреоном. Пожар был ликвидирован. Накануне, 27 ноября, на хуторе Ветряк в Воронежской области пожар вспыхнул в одном из технических помещений автосалона. Возгорание локализовали внутри технической пристройки автосалона.