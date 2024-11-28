Уфа, 28 ноября, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в производственном здании в Уфе на площади 2 тыс. кв. м. об этом 28 ноября сообщила пресс-служба МЧС.

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«В Уфе горит производственное здание. Предварительно, внутри находится лакокрасочная продукция», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в огонь тушат 52 специалиста 16 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, утром 28 ноября в мебельном цехе в подмосковном Климовске произошло возгорание. Для тушения огня на место отправили пожарный поезд. Вечером открытое горение было ликвидировано.

В промышленной зоне на юге Москвы 25 ноября произошёл крупный пожар на складе, где хранились баллоны с фреоном. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. м, позднее возгорание удалось ликвидировать.