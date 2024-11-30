Москва, 30 ноября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации нанесли удары по украинским объектам энергетики, обеспечивающим работу военных заводов, и аэродромам ВСУ. Об этом 30 ноября сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Удары нанесла оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. Также для атак российская армия использовала ударные дроны. Кроме объектов энергетики и военных аэродромов, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 132 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 29 ноября украинская армия в зоне проведения спецоперации потеряла 1510 военных. Наибольшие потери — 510 бойцов — ВСУ понесли в зоне ответственности группировки российских войск «Центр».

Пресс-сектерарь президента России Дмитрий Песков 29 заявил, что, если украинская армия снова применит против РФ дальнобойные ракеты ATACMS американского производства, по украинским объектам будут нанесены новые мощные удары.