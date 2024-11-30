Москва, 1 декабря, 2024, 00:47 — ИА Регнум. В Днепропетровской области на Украине, в районе населённого пункта Царичанка, поражены цех по сборке беспилотников и центр подготовки операторов БПЛА. Об этом «РИА Новости» сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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Он отметил, что по «школе дроноводов» и цеху сборки БПЛА нанесено удачное поражение. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в районе порта Черноморска (до 2016 года — Ильичёвск) по железнодорожному составу с прибывшими из Румынии американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow был нанесён удар, заявил 30 ноября Лебедев со ссылкой на своих коллег.

ВСУ ночью 29 ноября массированно атаковали с воздуха Ростовскую область. Подразделения ПВО и средства РЭБ на северо-западе региона уничтожили и подавили 30 вражеских беспилотников.