Калуга, 1 декабря, 2024, 02:30 — ИА Регнум. На окраине одного из населённых пунктов в Калужской области ночью 1 декабря возник пожар после падения вражеского беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что дрон ВСУ был уничтожен подразделениями противовоздушной обороны в Малоярославецком районе.

Возгорание возникло вне территории жилой застройки. На место прибыли сотрудники МЧС.

По предварительной информации, никто не пострадал, добавил Шапша.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 1 декабря в небе над Брянской областью были обнаружены и уничтожены подразделениями противовоздушной обороны десять украинских беспилотников.

В Днепропетровской области на Украине, в районе населённого пункта Царичанка, поражены цех по сборке беспилотников и центр подготовки операторов БПЛА, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.