Вашингтон, 30 ноября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности временно отказаться от попыток вернуть территории, вошедшие в состав России, если Украину примут в НАТО, является очень сильным сигналом с его стороны. Об этом говорится в статье американского агентства Bloomberg, опубликованной 30 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Журналисты прокомментировали интервью политика изданию Sky News, вышедшее накануне. Зеленский в ходе него заявил, что его предложение о заморозке конфликта рассчитано на отложенное взятие под контроль новых российских регионов, если Украину примут в Североатлантический альянс.

«Это самый сильный на сегодняшний день сигнал о том, что украинский лидер готов прекратить <конфликт> без возвращения всех территорий», — заявило издание.

Агентство при этом спрогнозировало приближение поворотного момента в конфликте на Украине, так как российская армия уверенно наступает, а избранный президент США Дональд Трамп пообещал прекратить боевые действия. По этой причине действующий глава Белого дома Джо Байден старается усилить поддержку Киева, чтобы укрепить его позиции для переговоров с Москвой, скорого начала которых многие ожидают.

Как передавало ИА Регнум, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал ловушкой слова Зеленского о готовности пойти на временный отказ от территорий. По мнению оппозиционного политика, глава киевского режима хочет таким манёвром втянуть НАТО в конфликт и спровоцировать третью мировую войну.

Российский политолог Евгений Михайлов заявил, что заявление Зеленского рассчитано на дальнейший рост напряжённости в конфликте на Украине. Ему не нужны мирные переговоры, так как это приведёт к краху его карьеры, отметил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября отметил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он также напомнил об условиях разрешения кризиса, заявленных в июне. Тогда глава государства в качестве условий в том числе назвал вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 26 ноября подчеркнул, что Россия ни в коем случае не примет заморозку украинского конфликта. Россия стремится к тому, чтобы наступил твёрдый и долгосрочный мир.