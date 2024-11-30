Париж, 30 ноября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский говорит о готовности временно отказаться от притязаний на ряд территорий, если Украину примут в НАТО, чтобы втянуть альянс в конфликт и спровоцировать третью мировую войну. Об этом 30 ноября заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa

«Будьте осторожны, предложение Зеленского — это грязная ловушка!» — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Филиппо назвал Зеленского паникующей марионеткой, а предложенный им план — порочным и опасным. Лидер партии подчеркнул, что для прекращения конфликта на Украине нужно перестать оказывать помощь киевскому режиму и начать переговоры.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 29 ноября заявил, что может согласиться на прекращение огня и временно не претендовать на территории, которые вошли в состав России, если подконтрольную Киеву территорию примут в НАТО. Агентство Bloomberg назвало это самым сильным сигналом от него о готовности завершить конфликт.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Москва категорически не приемлет заморозку конфликта на Украине. Он отметил, что Россия выступает за твёрдый и долгосрочный мир.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября подчеркнул, что Москва всегда была открыта для переговоров по разрешению украинского кризиса. Он также напомнил, как в июне назвал условия урегулирования конфликта. Тогда глава государства заявил, что Киев в том числе должен вывести войска из российских регионов и отказаться от плана вступить в НАТО.