Москва, 30 ноября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о территориях и членстве Украины в НАТО направлено на ещё большую эскалацию конфликта. Об этом 30 ноября заявил политолог Евгений Михайлов.

Global Look Press/Andreas Arnold/dpa

«Так называемое сильное заявление Зеленского направлено на ещё большую эскалацию конфликта. Он говорит Западу: «вооружите мои бригады, и я одержу победу над русскими». Дескать, он обвиняет Запад в том, что вооружены только две бригады из 10, и он готов воевать и снижать призывной возраст до 18 лет, то есть воевать до последнего украинца», — приводит слова эксперта RT.

По мнению Михайлова, Зеленский прекрасно понимает, что мирные переговоры и окончание конфликта станут крахом его политической карьеры.

новость дополняется