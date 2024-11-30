Москва, 30 ноября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц в своём недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил российского лидера не следовать «жестокой логике войны». Об этом 30 ноября заявил посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

По словам немецкого дипломата, сейчас на Украине решается вопрос о том, что означает мир для всей Европы, и в ходе разговора с Путиным Шольц старался сохранять посыл, что Россия должна перестать следовать «жестокой логике войны».

«Кстати, и до этого разговора, и после него федеральный канцлер созванивался с <…> Зеленским. Поскольку, как я уже сказал, какой-либо мир без согласия украинцев невозможен», — привело его слова РБК.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Шольц рассказал о подробностях своего телефонного разговора с президентом России главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Они также обсудили поддержку Киева со стороны Берлина.

Канцлер ФРГ позвонил президенту России 15 ноября, и это был их первый разговор за почти два года. В ходе беседы Путин напомнил Шольцу об условиях Москвы, которые могут лечь в основу возможных договорённостей по вопросу Украины, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Российский лидер назвал беспрецедентной деградацию отношений РФ и ФРГ и уточнил, что произошло это в результате недружественных шагов со стороны Берлина. В Кремле позднее отметили, что президент России и канцлер ФРГ провели «подробный и откровенный обмен мнениями» по ситуации вокруг Украины.

Путин 28 ноября на пресс-конференции в Астане рассказал, что ряд лидеров Запада хотели бы возобновить контакты с Россией для обсуждения ситуации вокруг Украины и общеевропейских вопросов, а Шольц стал первым из прервавших молчание. По словам главы государства, стороны обменялись в ходе разговора мнениями и каждый из них остался при своём.