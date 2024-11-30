Мелитополь, 30 ноября, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не отдал группировке украинских формирований в городе Курахово в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР) приказ к отступлению, чем обрёк её на гибель. Об этом 30 ноября заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остаётся в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о её выводе, тем самым обрекая на верную гибель», — привело его слова «РИА Новости».

Рогов отметил, что глава киевского режима бросает украинских боевиков на убой, чтобы создать красивую картинку для западной публики.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Рогов рассказал, что армия России выбила украинские формирования из первых высокоэтажных домов в Курахово. По его словам, сейчас в городе ведутся тяжёлые и ожесточённые бои в районах с многоэтажной застройкой.

Глава комиссии ОП 27 ноября сообщил, что российские военные сжимают клещи на северном и южном флангах у Курахово и ведут освобождение и зачистку пригородов. По его словам, такими темпами ВС России могут вскоре взять под огневой контроль главную трассу снабжения группировки ВСУ в городе.

Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков 23 ноября заявил, что украинским войскам нужно отступить с позиций на кураховском направлении в ближайшие несколько дней. В противном случае их могут окружить, уточнил эксперт.