Российские военные заняли первые высотки в Курахово
Мелитополь, 29 ноября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России выбили украинские формирования из первых высокоэтажных домов в городе Курахово, расположенном в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 ноября рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов уточнил, что в настоящее время в городе идут тяжёлые и ожесточённые боестолкновения в районах с многоэтажной застройкой.
«Наши войска выбили противника из первых многоэтажек», — процитировало его слова «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Рогов рассказал, что армия России сжимают клещи на северном и южном флангах у Курахово, ведя освобождение и зачистку пригородов. Он уточнил, что с такими темпами продвижения российские военные могут вскоре взять под огневой контроль главную трассу снабжения группировки украинских формирований в городе.
Председатель комиссии ОП 26 рассказал, что ВС России зачищают «огневой мешок», в который попали украинские боевики у Курахово. По словам Рогова, военные ВСУ под напором армии России сбежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки.
Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков 23 ноября заявил, что украинским формированиям необходимо отступить с позиций на кураховском направлении в ближайшие несколько дней. По его словам, в противном случае они могут оказаться в окружении.