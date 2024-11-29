Мелитополь, 29 ноября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России выбили украинские формирования из первых высокоэтажных домов в городе Курахово, расположенном в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 ноября рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Рогов уточнил, что в настоящее время в городе идут тяжёлые и ожесточённые боестолкновения в районах с многоэтажной застройкой.

«Наши войска выбили противника из первых многоэтажек», — процитировало его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Рогов рассказал, что армия России сжимают клещи на северном и южном флангах у Курахово, ведя освобождение и зачистку пригородов. Он уточнил, что с такими темпами продвижения российские военные могут вскоре взять под огневой контроль главную трассу снабжения группировки украинских формирований в городе.

Председатель комиссии ОП 26 рассказал, что ВС России зачищают «огневой мешок», в который попали украинские боевики у Курахово. По словам Рогова, военные ВСУ под напором армии России сбежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки.

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков 23 ноября заявил, что украинским формированиям необходимо отступить с позиций на кураховском направлении в ближайшие несколько дней. По его словам, в противном случае они могут оказаться в окружении.