Киев, 23 ноября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) должны отступить с позиций на кураховском направлении в течение трёх-пяти дней, заявил 23 ноября полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Войска находятся в оперативном окружении, если в течение трёх-пяти дней они оттуда не отойдут, то попадут в реальное окружение», — сказал он в обращении на своём YouTube-канале.

По словам Старикова, командование ВСУ должно понимать, что с указанных территорий необходимо выводить боевую технику и материально-техническое обеспечение. Он также отметил, что в сложившихся для украинских бойцов условиях это будет сделать непросто.

Больше десяти украинских военных сдались в плен российским войскам на юго-востоке города Курахово на западе ДНР, за который идут ожесточённые бои, сообщил 22 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он добавил, что примерно такое же количество украинских бойцов сдалось в плен в окрестностях посёлка Великая Новосёлка, расположенного к юго-западу от Курахово. Здесь находится крупнейший на юге ДНР укрепрайон украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Рогов проинформировал, что российские военные продвинулись в центр Курахово и впервые водрузили там триколор. Ранее, 17 ноября, стало известно, что ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения украинских войск, дислоцированных в Курахово.