Донецк, 27 ноября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Российские войска сжимают клещи на северном и южном флангах у города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), освобождая и зачищая пригороды. Об этом 27 ноября сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Наша армия постепенно сжимает клещи вокруг Курахово, занимая и зачищая населённые пункты, относящиеся к северным и южным пригородам. Сейчас южнее наши ребята уже подошли к селу Веселый Гай, где идут бои», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, к северу от Курахово в районе Сонцовки и Берестков за сутки освобождено более 8 кв. км, также украинских военных выбили из села Заря.

«С учётом темпов продвижения под огневым контролем наших войск может вскорости оказаться главная трасса снабжения группировки ВСУ в Курахово. До трассы нашим войскам осталось 5 км», — добавил Рогов.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Рогов сообщил, что российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали украинские формирования в районе Курахово. Он добавил, что украинские боевики под натиском ВС РФ бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке.

23 ноября Рогов рассказал, что свыше 10 боевиков ВСУ сдались в плен российским войскам на юго-востоке Курахово. По его словам, ВС РФ также захватили несколько опорных пунктов противника.

В этот же день полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков сообщил, что украинской армии необходимо отступить с позиций на кураховском направлении в течение трёх-пяти дней. По его словам, в противном случае ВСУ окажутся на этом участке фронта в окружении.