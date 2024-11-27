Рогов: ВС России «сжимают клещи» на северном и южном флангах Курахово
Донецк, 27 ноября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Российские войска сжимают клещи на северном и южном флангах у города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), освобождая и зачищая пригороды. Об этом 27 ноября сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наша армия постепенно сжимает клещи вокруг Курахово, занимая и зачищая населённые пункты, относящиеся к северным и южным пригородам. Сейчас южнее наши ребята уже подошли к селу Веселый Гай, где идут бои», — приводит его слова «РИА Новости».
По его словам, к северу от Курахово в районе Сонцовки и Берестков за сутки освобождено более 8 кв. км, также украинских военных выбили из села Заря.
«С учётом темпов продвижения под огневым контролем наших войск может вскорости оказаться главная трасса снабжения группировки ВСУ в Курахово. До трассы нашим войскам осталось 5 км», — добавил Рогов.
Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Рогов сообщил, что российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали украинские формирования в районе Курахово. Он добавил, что украинские боевики под натиском ВС РФ бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке.
23 ноября Рогов рассказал, что свыше 10 боевиков ВСУ сдались в плен российским войскам на юго-востоке Курахово. По его словам, ВС РФ также захватили несколько опорных пунктов противника.
В этот же день полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков сообщил, что украинской армии необходимо отступить с позиций на кураховском направлении в течение трёх-пяти дней. По его словам, в противном случае ВСУ окажутся на этом участке фронта в окружении.