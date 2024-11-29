Москва, 29 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Ответный удар, нанесённый российской армией по объектам украинского военно-промышленного комплекса, является ответной акцией на обстрелы территории РФ дальнобойным оружием. Об этом 29 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Таким образом он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, выразившего своё возмущение.

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