Вашингтон, 29 ноября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден возмутился тем фактом, что ВС РФ 28 ноября нанесли ответные удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Это нападение возмутительно и служит ещё одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии», — приводит 29 ноября слова Байдена газета The Guardian.

Газета напоминает также, что от избранного президента США Дональда Трампа ожидают изменения политики в отношении Киева на более скептическую.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 ноября российская армия нанесли комплексный удар с применением 90 ракет и 100 дронов по объектам на Украине. Были поражены 17 целей, в том числе объекты ВСУ, военные заводы, объекты энергетики. Президент России Владимир Путин объяснил, что это было сделано в качестве ответа на непрекращающиеся атаки американскими ракетами ATACMS по территории РФ.

Украинское издание «Общественное» 28 ноября сообщило, что эта российская атака могла стать «последней каплей» для Украины. Жители страны могут начать требовать от властей идти на переговоры о мире с Москвой.