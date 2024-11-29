Париж, 29 ноября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в обмен на роль в соглашении о прекращении огня в Ливане согласился не исполнять выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 28 ноября сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на источник в окружении Макрона.

SAMUEL CORUM/POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Отмечается, что вскоре после выдачи МУС этого ордера французский лидер позвонил главе израильского правительства, заявив, что Париж «обязан уважать МУС и сотрудничать с ним в полной мере», однако при этом добавил, что положения МУС «предусматривают [случаи] иммунитета» от ордеров на арест.

После этого Макрон и Нетаньяху обсудили ситуацию с перемирием в Ливане и договорились, что Франция получит «важную роль в комитете по наблюдению за выполнением» резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая регулирует ситуацию на границе Израиля с Ливаном. В ходе этой телефонной беседы были разрешены «последние разногласия» между Парижем и Тель-Авивом, уточняется в публикации.

«[Предоставление Нетаньяху иммунитета] стало ценой за то, чтобы Франция сыграла свою роль в соглашении по Ливану», — заявил изданию источник из Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в МИД Франции заявили, что Нетаньяху не станут задерживать на французской территории по ордеру МУС. Отмечалось, что, согласно законодательству Франции, премьер-министр Израиля и другие министры обладают иммунитетом.

МУС 21 ноября выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за, предположительно, совершённые израильской армией военные преступления в секторе Газа. По словам судей, Тель-Авив использовал голод в качестве метода ведения войны, наносил преднамеренные удары по мирным жителям и не давал оказывать им помощь.

Американский сенатор Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 24 ноября пригрозил санкциями союзникам США, если они попытаются помочь МУС арестовать Нетаньяху. При этом он не уточнил, какие именно ограничения имеет в виду.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 22 ноября отметил, что для России решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху является ничтожным. Представитель Кремля подчеркнул, что принятие такого решения «вряд ли чему-то помогает».