Париж, 28 ноября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не станут задерживать на территории Франции, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Об этом 27 ноября заявили во французском МИД, коммюнике размещено на сайте внешнеполитического ведомства Франции.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху, МУС

«Франция соблюдает свои обязательства в рамках Римского статута и сотрудничает в полной мере с МУС. Вместе с тем, согласно французскому праву, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием об аресте и выдаче», — указано в документе.

Как сообщает газета The Times of Israel, французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро пояснил, что Израиль не является государством — членом МУС, поэтому у израильского премьер-министра Нетаньяху есть иммунитет, и, вопреки ордеру на арест, Франция не станет задерживать главу израильского правительства. Барро уточнил, что речь идёт не только о премьере Израиля, но и об израильском экс-министре обороны Йоаве Галанте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер Израиля Нетаньяху пытался оказать давление на президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы Париж не подчинялся решению Международного уголовного суда (МУС) о его аресте.

МУС 21 ноября выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предположительно совершённые военные преступления в секторе Газа. Власти Израиля использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.

Американский сенатор Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США за возможные попытки помочь МУС арестовать Нетаньяху. При этом он не уточнил, какими бы могли быть санкции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для России решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху является ничтожным. По его словам, вынесение такого решения «вряд ли чему-то помогает».