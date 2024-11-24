Сенатор США пригрозил союзникам санкциями за помощь МУС в аресте Нетаньяху
Сенатор Грэм пригрозил санкциями за помощь МУС с арестом Нетаньяху и Галанта
Вашингтон, 24 ноября, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Американский сенатор Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введём против вас санкции», — заявил сенатор в эфире телеканала Fox News.
Грэм при этом не уточнил, какими бы могли быть санкции.
Как сообщало ИА Регнум, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказала мнение о том, что разное отношение Запада к ордеру на арест МУС премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который был назван антисемитским, и к ордеру на арест президента России Владимира Путина, который встретили аплодисментами, может привести к полному пренебрежению законами.
По словам бывшего австрийского дипломата, в ответ на ордер на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта Израиль и Америка называют МУС антисемитским.
МУС 21 ноября выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. В международном суде полагают, что высшие чины Израиля совершили «преступления против человечности». В частности, власти использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.
Россия не признаёт Международный уголовный суд и считает его нелегитимным, обозначил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.