Вашингтон, 24 ноября, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Американский сенатор Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США в случае, если они попытаются помочь Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Сенатор Линдси Грэм

«Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введём против вас санкции», — заявил сенатор в эфире телеканала Fox News.

Грэм при этом не уточнил, какими бы могли быть санкции.

Как сообщало ИА Регнум, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказала мнение о том, что разное отношение Запада к ордеру на арест МУС премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который был назван антисемитским, и к ордеру на арест президента России Владимира Путина, который встретили аплодисментами, может привести к полному пренебрежению законами.

По словам бывшего австрийского дипломата, в ответ на ордер на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта Израиль и Америка называют МУС антисемитским.

МУС 21 ноября выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. В международном суде полагают, что высшие чины Израиля совершили «преступления против человечности». В частности, власти использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.

Россия не признаёт Международный уголовный суд и считает его нелегитимным, обозначил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.