Москва, 22 ноября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для России является ничтожным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Susan Walsh/AP/TASS Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Для нас эти решения ничтожны», — ответил он на вопрос, повлияет ли решение суда на ближневосточное урегулирование.

Песков уточнил, что подобное решение МУС «вряд ли чему-то помогает».

Как передавало ИА Регнум, МУС 21 ноября выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. В международном суде полагают, что высшие чины Израиля совершили «преступления против человечности». В частности, власти использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.

Песков ранее напоминал, что Россия не признаёт МУС и его юрисдикцию: инстанция не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге. Песков тогда подчеркнул, что на протяжении многих лет ни международные судейские органы, даже те, которые Москва признаёт, ни другие члены международного сообщества не обращали внимания на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства мирных людей, которые Украина устроила в Донбассе.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в якобы «совершении военных преступлений на Украине».