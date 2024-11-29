Москва, 29 ноября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Вступление Финляндии в НАТО не отвечает интересам народа республики. Об этом 29 ноября заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на круглом столе, посвящённом истории советско− и российско-финских отношений в ХХ и XXI веках.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня финскими элитами вновь выбран курс на разрыв с Россией, который увенчало вступление наших соседей в агрессивный блок НАТО. Едва ли это отвечает подлинным интересам финского народа и уж точно не вносит вклад в обеспечение общеевропейской безопасности», — заявил Нарышкин.

История показала, что сотрудничество Финляндии с Россией приносило финскому народу намного больше пользы, чем попытки Хельсинки следовать русофобской политике, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Руководство альянса заявило, что НАТО не будет размещать в Финляндии какие-либо войска без запроса со стороны Хельсинки.

В декабре власти Финляндии подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в результате которого Пентагон получил доступ к 15 финским военным базам.

В июне 2024 года первый заместитель секретаря СБ РФ Рашид Нургалиев заявил, что НАТО использует Финляндию как площадку для размещения дополнительных войск и ударных вооружений.

Финская телерадиокомпания Yle сообщила 20 ноября, что инфраструктура страны недостаточно развита для размещения штаба Сухопутных войск НАТО. Для строительства базы необходимы серьёзные вложения. Как заявил исполняющий обязанности губернатора Лапландии Ханну Таккула, деньги будут выделяться из средств налогоплательщиков.