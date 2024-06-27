Москва, 27 июня, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В ближайшей перспективе следует ожидать, что Финляндия станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО, следует из статьи первого заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Следует ожидать, что страна станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений альянса», — считает Нургалиев.

Более того, в Финляндии предполагается размещение штаб-квартиры командования НАТО в регионе Северного и Балтийского морей. Президент Финляндии Александр Стубб, как обратил внимание Нургалиев, настаивает на размещении в стране ядерного оружия.

По его мнению, Вашингтон поставил Финляндию в полувассальную зависимость. Так, американские власти пытаются в очередной раз сделать из страны «анти-Россию» и заставить пожертвовать собственным благополучием ради чужих геополитических задач.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года бывший министр обороны, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что вступление Финляндии в НАТО является серьёзным дестабилизирующим фактором и несёт в себе потенциальную опасность размещения в Финляндии ударных вооружений альянса, способных поражать критически важные объекты России.

В 2023 году Финляндия вступила в НАТО, официально став 31-м членом альянса. МИД России в этой связи отмечал, что после включения Финляндии в альянс длина общей границы России со странами НАТО выросла более чем в два раза.