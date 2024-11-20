Хельсинки, 20 ноября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Инфраструктура Лапландии недостаточно развита для того, чтобы размещать там штаб сухопутных войск НАТО, пишет финский общественный вещатель Yle.

Spc. Austin Steinborn/Global Look Press

«Автомобильные дороги, мосты и железные дороги Лапландии либо находятся в плохом состоянии, либо в важных районах отсутствует инфраструктура. С точки зрения безопасности поставок плохие дороги представляют собой риск, поскольку без подъездных путей люди останутся без продуктов, лекарств, топлива и других жизненно важных товаров во время возможного кризиса», — говорится в публикации.

В материале уточняется, что для строительства базы альянса придётся «щедро» профинансировать масштабные инфраструктурные проекты. При этом, по словам руководителя региона Ханну Таккула, деньги будут выделяться из средств налогоплательщиков.

Как передавало ИА Регнум, Финляндия вступила в НАТО в 2023 году. МИД России отмечал, что протяжённость общей границы России со странами военного блока выросла более чем в два раза.

В ближайшей перспективе Финляндия станет площадкой для размещения дополнительных войск и ударных вооружений НАТО, предположил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Вступив в НАТО, Финляндия сама сделала себя ключевой мишенью в случае конфликта России и военного блока, отмечал доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен.

9 сентября стало известно, что Североатлантический альянс пытается создать военную базу в Финляндии под командованием Швеции. Отмечается, что Финляндия долгое время выступала буферной зоной между Россией и НАТО, сотрудничая и с альянсом, и с Москвой, однако в 2022 году страна взяла курс на вступление в блок и в 2023-м вместе со Швецией стала полноценным членом организации.