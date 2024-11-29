Киев, 29 ноября, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Решение о переносе Верховной рады в усиленно охраняемый правительственный район Киева приняли власти Украины. Об этом 28 ноября сообщает Financial Times.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Уточняется, что на такие меры киевский режим пошёл из опасений перед возможным новым ударом новейшей российской ракетой средней дальности «Орешник». По данным издания, парламент Украины в настоящий момент находится в правительственном квартале Киева. Здесь же расположены кабинеты министров, администрация президента и национальный банк Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский выступил в своём традиционном обращении с предупреждением о том, что украинцам нужно в ближайшие дни ожидать больше угроз со стороны России. В частности, он не обошёл вниманием запуск ракетного комплекса «Орешник».

По словам президента России Владимира Путина, Генштаб и Министерство обороны подбирают объекты для поражения на территории Украины. Путин предупредил, что не исключается использование «Орешника» как по военным и оборонно-промышленным предприятиям, так и по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.

На вопрос о том, какие именно объекты могут рассматриваться в качестве целей для удара баллистическими ракетами «Орешник», Путин вспомнил шутку о прогнозе погоды, где говорится: «Прогноз такой — сегодня в течение дня всё возможно».

Путин также сообщил, что в России началось серийное производство этого вооружения. Средства нанесения удара по противнику будут выбирать в зависимости от характера целей и угроз, которые они несут.

Российская армия 21 ноября нанесла удар ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» на Украине. Это стало ответом на обстрелы западными дальнобойными ракетами Курской и Брянской областей.