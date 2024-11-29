Власти Украины из-за «Орешника» перенесли Верховную раду в новое место
FT: власти Украины из-за «Орешника» перенесли Верховную раду в новое место
Киев, 29 ноября, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Решение о переносе Верховной рады в усиленно охраняемый правительственный район Киева приняли власти Украины. Об этом 28 ноября сообщает Financial Times.
Уточняется, что на такие меры киевский режим пошёл из опасений перед возможным новым ударом новейшей российской ракетой средней дальности «Орешник». По данным издания, парламент Украины в настоящий момент находится в правительственном квартале Киева. Здесь же расположены кабинеты министров, администрация президента и национальный банк Украины.
Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский выступил в своём традиционном обращении с предупреждением о том, что украинцам нужно в ближайшие дни ожидать больше угроз со стороны России. В частности, он не обошёл вниманием запуск ракетного комплекса «Орешник».
По словам президента России Владимира Путина, Генштаб и Министерство обороны подбирают объекты для поражения на территории Украины. Путин предупредил, что не исключается использование «Орешника» как по военным и оборонно-промышленным предприятиям, так и по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.
На вопрос о том, какие именно объекты могут рассматриваться в качестве целей для удара баллистическими ракетами «Орешник», Путин вспомнил шутку о прогнозе погоды, где говорится: «Прогноз такой — сегодня в течение дня всё возможно».
Путин также сообщил, что в России началось серийное производство этого вооружения. Средства нанесения удара по противнику будут выбирать в зависимости от характера целей и угроз, которые они несут.
Российская армия 21 ноября нанесла удар ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» на Украине. Это стало ответом на обстрелы западными дальнобойными ракетами Курской и Брянской областей.