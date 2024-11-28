Москва, 29 ноября, 2024, 00:00 — ИА Регнум. Вероятные цели для удара гиперзвуковой новейшей ракетной системой «Орешник» назвал президент России Владимир Путин 28 ноября на пресс-конференции по итогам госвизита в Казахстан и саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

ИА Регнум Заявление Путина о последствиях ударов по территории РФ

По словам российского лидера, Генштаб и Министерство обороны подбирают объекты для поражения на территории Украины. Путин предупредил, что не исключается использование «Орешника» как по военным и оборонно-промышленным предприятиям, так и по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. Путин указал, что Россия отвечает на продолжающиеся попытки киевских властей атаковать жизненно важные объекты на территории РФ, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

При этом глава России добавил, что уже началось серийное производство ракетного комплекса «Орешник».

«Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых угроз для Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что Россия будет реагировать на все акты агрессии в адрес своих объектов и граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами провела 21 ноября испытания новейшего баллистического ракетного комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день Путин отметил, что РФ продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.

Говоря о характеристиках нового снаряда, российский лидер отметил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам Путина, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль. Глава государства уточнил, что производство ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство всех стран НАТО. В будущем году его планируется увеличить на 25-30%.