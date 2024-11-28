Киев, 29 ноября, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил в своём традиционном обращении с предупреждением о том, что украинцам нужно в ближайшие дни ожидать больше угроз со стороны России.

ИА Регнум Зеленский, кладбище

«Когда есть воздушные тревоги и ракетные угрозы, нужно идти в укрытие. Это твёрдое правило — правило, не зависящее от тех или иных заявлений из России», — сказал Зеленский в Telegram-канале.

Он также заверил, что российская армия будет продолжать «сеять страх и уныние на Украине», в частности, он упомянул запуск ракетного комплекса «Орешник».

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 29 ноября взрывы прогремели в Одессе. Воздушную тревогу в регионе объявили 28 ноября в 23:33 мск.

По словам президента России Владимира Путина, Генштаб и Министерство обороны подбирают объекты для поражения на территории Украины. Путин предупредил, что не исключается использование «Орешника» как по военным и оборонно-промышленным предприятиям, так и по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.

Россия в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами провела 21 ноября испытания новейшего баллистического ракетного комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день Путин отметил, что РФ продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.