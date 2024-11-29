Курск, 29 ноября, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне украинской армии и попавший в плен в Курской области, задумался над тем, чтобы начать учить русский язык. Об этом 28 ноября он заявил журналистам.

ИА Регнум Иностранные наемники, Курская область

«Думаю, может быть, мне стоит начать учить русский», — поделился Андерсон с журналистами «РИА Новости».

Уголовное дело в отношении британского наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России. Андерсона подозревают в совершении тяжких преступлений на территории России.

При этом Андерсон сомневается в том, что власти Великобритании вызволят его, несмотря на заявление британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, что Лондон намерен оказать помощь гражданину Соединённого Королевства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Андерсон попал в плен несколько дней назад. По его словам, поехать в зону боевых действий его побудили финансовые проблемы. Британец рассказал, что 13 ноября прибыл в Курскую область, а 23 ноября попал в плен к российским бойцам. В показаниях Андерсон уверяет, что не убивал мирных жителей.

Он признал, что у Вооружённых сил России намного больше оружия и живой силы и ВСУ не стоило вторгаться в Курскую область. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах рассказал, что украинские военные пытались убить Андерсона, когда тот сдался в плен российским войскам в Курской области.