Пленный британский наёмник ВСУ Андерсон захотел выучить русский язык
Курск, 29 ноября, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне украинской армии и попавший в плен в Курской области, задумался над тем, чтобы начать учить русский язык. Об этом 28 ноября он заявил журналистам.
«Думаю, может быть, мне стоит начать учить русский», — поделился Андерсон с журналистами «РИА Новости».
Уголовное дело в отношении британского наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России. Андерсона подозревают в совершении тяжких преступлений на территории России.
При этом Андерсон сомневается в том, что власти Великобритании вызволят его, несмотря на заявление британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, что Лондон намерен оказать помощь гражданину Соединённого Королевства.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Андерсон попал в плен несколько дней назад. По его словам, поехать в зону боевых действий его побудили финансовые проблемы. Британец рассказал, что 13 ноября прибыл в Курскую область, а 23 ноября попал в плен к российским бойцам. В показаниях Андерсон уверяет, что не убивал мирных жителей.
Он признал, что у Вооружённых сил России намного больше оружия и живой силы и ВСУ не стоило вторгаться в Курскую область. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах рассказал, что украинские военные пытались убить Андерсона, когда тот сдался в плен российским войскам в Курской области.