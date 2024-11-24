Курск, 24 ноября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Подразделения российских войск взяли в плен в Курской области наёмника ВСУ из Великобритании Джеймса Скота Риса Андрсена, передаёт 24 ноября ТАСС со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

Telegram/батальон «Питерского» спецназ «Ахмат»

«На курском направлении в плен взят наёмник из Британии», — сказал собеседник агентства.

Telegram-канале «Тройка» опубликовал видеозапись, на которой наёмник сообщил, что с 2019 по 2023 год служил в полку связи вооружённых сил Великобритании, а после увольнения вступил в иностранный легион ВСУ. По словам Андрсена, такое решение он принял в том числе из-за финансовых проблем.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ноябре телеканал Sky News сообщил, что 22-летний британский наёмник ВСУ Каллум Тиндал-Дрейпер был убит в ходе боевых действий в зоне украинского конфликта. Ранее Тиндал-Дрейпер работал в национальной службе здравоохранения Великобритании.

Также в ноябре Newsweek проинформировал, что американский наёмник Кори Навроцки, ранее служивший в морской пехоте, был ликвидирован при попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область. В американской армии Навроцки служил в течение 20 лет.

6 ноября в московском аэропорту Домодедово задержали наёмника из Армении Армена Баляна, воевавшего на стороне ВСУ в Донбассе и Херсонской области. Он признал, что воевал в составе украинской армии. Следователи выясняют, с какой целью Балян пытался приехать в Россию.