Курск, 27 ноября, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Украинские военные пытались убить британского наёмника Джеймса Скотта Риса Андерсона, который сдался в плен российским войскам в Курской области. Об этом сообщил командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

Принимавший участие в захвате опорного пункта ВСУ боец рассказал журналистам, что во время спасения пленных ВСУ начали бить по своим же. Огонь по пленным украинцы пытались вести при помощи FPV-дронов и миномётов. По словам российского военного, ВСУ атаковали в момент переправы через реку. Для спасения пленных морпехи рисковали собственными жизнями, отметил Бах. Всех шокировала атаку ВСУ, а британец понял, что его хотят убить свои же, заключил командир.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября источник ТАСС в российских силовых структурах проинформировал о том, что ВС России в Курской области взяли в плен британского наёмника Андерсона. На опубликованном видео наёмник пояснил, что вступил в иностранный легион ВСУ в том числе для решения своих финансовых проблем.

По данным издания The Independent, власти Великобритании намерены оказать помощь 22-летнему Андерсону. Как заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми, он получил информацию о том, что его соотечественник находится в плену.

Ленинский районный суд Курска на заседании 25 ноября установил, что Андерсон в составе ВСУ незаконно пересёк государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. В итоге суд заключил под стражу британского наёмника.