Курск, 29 ноября, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Воевавший на стороне ВСУ британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, сомневается, что власти Великобритании вызволят его. Своими сомнениями 28 ноября Андерсон поделился с журналистами.

ИА Регнум Иностранные наемники, Курская область

«Большую часть времени я думаю о семье, как много времени я тут проведу. Знаю, что это будет долго. В глубине души иногда я надеюсь, что, может быть, мое правительство как-то меня вызволит, сомневаюсь, что это когда-либо случится. Но это надежды на будущее», — пояснил наёмник.

Уголовное дело в отношении британского наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России. Андерсона подозревают в совершении тяжких преступлений на территории России.

Ленинский районный суд в Курске заключил Андерсона под арест, судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил пленный британский наёмник Андерсон, Вооружённым силам Украины (ВСУ) не стоило вторгаться в Курскую область. Он признал, что у Вооружённых сил России намного больше оружия и живой силы.

Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах рассказал, что украинские военные пытались убить Андерсона, когда тот сдался в плен российским войскам в Курской области.

По данным издания The Independent, власти Великобритании намерены оказать помощь 22-летнему Андерсону. Как заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми, он получил информацию о том, что его соотечественник находится в плену.