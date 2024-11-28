Москва, 28 ноября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины (ВСУ) не стоило вторгаться в Курскую область. Об этом 28 ноября заявил попавший в плен британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон.

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«Нам не следовало здесь быть, в Курске. Русские действительно не хотят вас видеть здесь», — произнёс он в ответ на просьбу журналистов сказать пару слов тем, кто «не понял ситуацию в Курской области».

Он признал, что у Вооружённых сил России намного больше оружия и живой силы.

«Они сделают всё, чтобы выгнать вас. Если вам повезёт, если вы попадете в плен, вы можете провести около 20-30 лет в российской тюрьме, что не очень приятно. Такие ваши варианты: вы пробудете там пару недель, если сможете выжить. Это не стоит того», — добавил он.

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