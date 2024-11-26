Лондон, 26 ноября, 2024, 08:12 — ИА Регнум. В Великобритании обеспокоены судьбой 22-летнего наёмника Джеймса Скотта Риса Андерсена, взятого в плен российскими войсками на курском направлении. Лондон сделает всё возможное для оказания помощи британцу, приводит соответствующее заявление главы МИД Соединённого Королевства Дэвида Лэмми газета The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Я был проинформирован о развитии этого события, и, конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы предоставить гражданину Великобритании всю возможную поддержку», — заверил министр на полях встречи глав МИД стран G7 в Италии.

По данным телеканала Sky News, в офисе премьер-министра Британии Кира Стармера подтвердили, что МИД страны «оказывает поддержку семье» наёмника.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября стало известно, что подразделения российских войск взяли в плен в Курской области наёмника ВСУ из Великобритании. Telegram-канале «Тройка» опубликовал видеозапись, на которой наёмник утверждал, что с 2019 по 2023 год служил в полку связи вооружённых сил Великобритании, а после увольнения вступил в иностранный легион ВСУ. По словам Андерсена, такое решение он принял в том числе из-за финансовых проблем.

В начале ноября телеканал Sky News информировал, что 22-летний британский наёмник ВСУ Каллум Тиндал-Дрейпер был убит в ходе боевых действий в зоне украинского конфликта. Ранее он работал в национальной службе здравоохранения Великобритании. В МИД Соединённого Королевства заявили, что узнали о «гибели на Украине» британского подданного и готовы оказать помощь его семье.