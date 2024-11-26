В Британии обеспокоились судьбой наёмника Джеймса Скотта
Глава МИД Британии: Лондон поддержит попавшего в плен под Курском британца
Лондон, 26 ноября, 2024, 08:12 — ИА Регнум. В Великобритании обеспокоены судьбой 22-летнего наёмника Джеймса Скотта Риса Андерсена, взятого в плен российскими войсками на курском направлении. Лондон сделает всё возможное для оказания помощи британцу, приводит соответствующее заявление главы МИД Соединённого Королевства Дэвида Лэмми газета The Independent.
«Я был проинформирован о развитии этого события, и, конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы предоставить гражданину Великобритании всю возможную поддержку», — заверил министр на полях встречи глав МИД стран G7 в Италии.
По данным телеканала Sky News, в офисе премьер-министра Британии Кира Стармера подтвердили, что МИД страны «оказывает поддержку семье» наёмника.
Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября стало известно, что подразделения российских войск взяли в плен в Курской области наёмника ВСУ из Великобритании. Telegram-канале «Тройка» опубликовал видеозапись, на которой наёмник утверждал, что с 2019 по 2023 год служил в полку связи вооружённых сил Великобритании, а после увольнения вступил в иностранный легион ВСУ. По словам Андерсена, такое решение он принял в том числе из-за финансовых проблем.
В начале ноября телеканал Sky News информировал, что 22-летний британский наёмник ВСУ Каллум Тиндал-Дрейпер был убит в ходе боевых действий в зоне украинского конфликта. Ранее он работал в национальной службе здравоохранения Великобритании. В МИД Соединённого Королевства заявили, что узнали о «гибели на Украине» британского подданного и готовы оказать помощь его семье.