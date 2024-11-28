Тбилиси, 28 ноября, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе, представляя правительственную программу на утверждение парламенту заявил, что страна продолжит прагматичную политику в отношении России.

VLADYSLAV MUSIIENKO/ZUMAPRESS.COM/GLOBAL LOOK PRESS

«У нас будет прагматичная политика, когда речь идёт о грузино-российских отношениях», — заявил Кобахидзе.

Политик добавил, что есть «красные линии», которых Грузия будет придерживаться.

Как сообщало ИА Регнум, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что является единственным законным представителем власти в стране.

В Грузии продолжаются акции протеста прозападной оппозиции. 25 ноября в Тбилиси протестующие пытались помешать началу работы нового парламента, устроив возле здания палаточный лагерь с кострами и навесами с едой.

Депутаты Европарламента в ходе заседания 28 ноября приняли резолюцию о непризнании итогов парламентских выборов в Грузии.

Резкое ухудшение отношений Грузии с ЕС и США началось весной, когда правительство республики решило разработать закон, по которому НКО, получающие деньги из-за рубежа, признаются иностранными агентами и обязаны отчитываться, на что тратят деньги. Его приняли в июне, несмотря на давление Вашингтона и Брюсселя.

Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что правительство решило приостановить обсуждение вопроса о вступлении страны в ЕС. Также было решено отказаться от европейских грантов. Президент РФ Владимир Путин 28 ноября, комментируя ситуацию в Грузии, отметил мужество властей республики. Глава государства заявил, что удивлён тем, как они отстаивают свою точку зрения.