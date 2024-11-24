Тбилиси, 24 ноября, 2024, 21:56 — ИА Регнум. На площади в центре Тбилиси сторонники оппозиции, которые не согласны с итогами парламентских выборов в Грузии, начали марш в сторону парламента республики, передаёт «РИА Новости».

Александр Патрин/ТАСС

Толпа протестующих граждан с грузинскими флагами проходит по проезжей части. Некоторые участники акции протеста также несут в руках флаги Украины, Евросоюза и НАТО.

Ожидается, что участниками митинга станут сторонники оппозиции из разных регионов страны. На автомагистралях уже образовались пробки.

24 ноября ИА Регнум передавало, что у здания парламента Грузии началась подготовка площадки для ожидающегося вечером митинга оппозиции, которая выступает против результатов парламентских выборов.

Оппозиционные партии Грузии 23 ноября возобновили в Тбилиси акцию протеста против итогов парламентских выборов. Сторонники оппозиции перекрыли площадь Героев в центре грузинской столицы и установили палатки. Их представители заявили о намерении проводить акцию протеста в течение всего вечера.

Представили оппозиции анонсировали проведение нового митинга 24 ноября. Протестующих планировали собрать на той же площади, чтобы пройти шествием к зданию парламента Грузии и остаться там до утра.

Парламентские выборы в Грузии прошли в конце октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. Прозападные оппозиционные партии и президент страны Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.