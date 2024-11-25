Москва, 25 ноября, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Спасатели вечером 25 ноября полностью потушили крупный пожар, разгоревшийся на территории промзоны на Промышленной улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

МЧС России. Кадр из видео

«Пожарные МЧС России не допустили распространения огня на соседнее помещение с ёмкостями с фреоном», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На складе в том числе хранилась продукция из пластика и бумаги. Сообщение о ликвидации открытого горения поступило в 19:52. О том, что пожар полностью потушен, заявили в 20:38.

Как передавало ИА Регнум, возгорание на складе в Москве произошло 25 ноября. Огонь быстро распространился со второго этажа по зданию из-за высокой пожарной нагрузки.

Площадь возгорания достигала 3 тыс. кв. м. Для тушения огня привлекали пожарные вертолёты, при этом их применению мешали погодные условия. Данных о пострадавших нет.