Воронеж, 27 ноября, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Возгорание произошло в одном из технических помещений автосалона в Воронежской области. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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ЧП произошло в автосалоне, расположенном на Московском шоссе в хуторе Ветряк. Уточняется, что площадь автосалона составляет 1600 кв. метров, пожар вспыхнул в пристройке.

«Существует угроза распространения огня. На месте работают 28 специалистов и девять единиц техники МЧС России», — отмечается в сообщении регионального ведомства.

Благодаря оперативности и слаженным действиям, пожарным подразделениям удалось остановить распространение огня внутри технической пристройки автосалона. Кроме того, огнеборцы предотвратили обрушение здания, возведённого из металла, что нередко случается на пожарах подобного рода.

Также от огня спасён сам автосалон, а несколько десятков автомобилей эвакуированы из охваченных огнём помещений. Пожар ликвидирован на площади 400 кв. метров, пострадавших в результате пожара нет.

Дознаватели МЧС России приступили к работе по определению причин пожара.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на животноводческой ферме в Серпухове. Общая площадь горения составила 1,2 тыс. кв. метров. Специалистам МЧС России удалось вывести 100 голов скота и локализовать возгорание.

Вечером 25 ноября спасатели полностью потушили крупный пожар, разгоревшийся на территории промзоны на Промышленной улице в Москве. Площадь возгорания достигала 3 тыс. кв. м. У строения частично обрушилась кровля. Внутри помещения находились баллоны с фреоном. С огнём боролись 75 специалистов и 31 единица техники.