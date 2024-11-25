Москва, 25 ноября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. На юге Москвы вспыхнул пожар на складе в промышленной зоне, площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. м. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Отмечается, что на Промышленной улице горит второй этаж складского помещения. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания.

По данным ТАСС, на складе хранится фреон в баллонах, там сейчас раздаются хлопки. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября крупный пожар вспыхнул в Барнауле на складе, где хранились ёмкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей и автомобильная резина. Площадь распространения огня составила 6 тыс. кв. м. Для тушения были задействованы 106 специалистов и 31 единица техники, а также пожарный поезд.

10 ноября в селе Ям Домодедовского района Московской области произошёл пожар на складе. Площадь возгорания в помещении достигла 1,2 тыс. кв. м. Его тушили несколько часов. О ликвидации пожара МЧС проинформировало ночью 11 ноября.