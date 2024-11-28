Москва, 28 ноября, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Российская армия в ходе проведения специальной военной операции за последние дни запустила по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) 100 ракет и 466 беспилотников «Герань — 2». Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг, 28 ноября.

Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

«Применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», и т. ч. при нанесении комбинированного массированного удара этой ночью 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Министерство подчеркнуло, что это стало ответом на удары киевского режима в глубь территории России. Российские войска били по местам размещения систем западного дальнобойного оружия, переданного ВСУ.

Отмечается, что для нанесения ударов ВС РФ в том числе использовали установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В Сумской области были уничтожены пять пусковых установок РСЗО ATACMS, три установки РСЗО HIMARS, а также до 30 специалистов боевых расчётов, которые ими управляли.

В Одесской области российские войска уничтожили две украинские пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2» и установку украинского противокорабельного комплекса «Нептун». Также были удары по пунктам дислокации иностранных специалистов, которые обеспечивали применение этого вооружения.

В Харькове в ходе ракетного удара уничтожено до 40 иностранных специалистов, в основном из США. В Одессе при ударе по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ВСУ ликвидированы 72 человека из расчётов по управлению безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французов.

Утром 28 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, которая обеспечивала его функционирование.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения трёх установок HIMARS, находившихся в Сумской области. Техника была уничтожена, кроме того, были ликвидированы не менее 30 военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября отметил высокую эффективность комплекса «Искандер». Он отметил, что эти ракеты являются аналогом ATACMS по мощности, но при этом у российского вооружения больше дальность.