Москва, 28 ноября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 28 ноября опубликовало видео, на котором российские войска в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили три пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, находившиеся в Сумской области.

Кадр из видео

«Прямым попаданием четырёх ракет поражены не менее 30 боевиков и три пусковые установки РСЗО HIMARS», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Объекты противника находились возле села Малый Бобрик Сумского района. Министерство подчеркнуло, что на их месте осталась только воронка.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября Минобороны РФ опубликовало видео с ударом оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по украинскому истребителю МиГ-29, находящемуся на аэродроме в Днепропетровске. Вместе с техникой также были уничтожены до 15 человек инженерно-технического состава.

20 ноября российские войска нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины в Сумской области. В ходе атаки были ликвидированы до 50 военных, 12 бронемашин и шесть автомобилей.