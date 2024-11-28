Астана, 28 ноября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Ракетный комплекс «Искандер» является аналогом всех трёх модификаций американских ракет ATACMS, при этом дальность у российской системы даже больше. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Виталий Невар/РИА Новости

«Аналог всех трёх модификаций ATACMS — это российская ракетная система «Искандер» и её различные модификации. Масса боевой части в тротиловом эквиваленте примерно одинаковая. Дальность у «Искандера» больше», — сказал Путин.

Он добавил, что новая американская ракета Precision Strike Missile (PrSM) по параметрам ни в чём не превосходит российские аналоги.

Президент рассказал также, что российский аналог британской Storm Shadow, французской SCALP и германской Taurus — это ракета воздушного базирования Х-101, которая имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую систему европейского производства по дальности.

«Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится на вооружении потенциального противника, сколько на складах, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется поставить», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября Путин заявил, что британские ракетные системы Storm Shadow и американские ATACMS и HIMARS были применены для ударов по военным объектам в Курской и Брянской областях. Ракеты были сбиты российскими силами противовоздушной обороны.

В ответ ВС России провели успешные испытания новейшей ракетной системы средней дальности — баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По военному заводу в Днепропетровске был нанесён комбинированный удар. Цель удара достигнута.

Как отметил в беседе с ИА Регнум доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, ATACMS и Storm Shadow очень сложны в использовании. Для применения этих ракет требуется многолетнее обучение. В украинской армии своих специалистов такого уровня нет. Системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации на сегодняшний день имеются только у США, Британии и Франции, добавил эксперт.