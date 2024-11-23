Москва, 23 ноября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Министерство обороны России в Telegram-канале опубликовало видео с ударом расчёта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по украинскому истребителю МиГ-29 на аэродроме Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«В результате точного ракетного удара уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава ВСУ», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Вооружённые силы России 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Соответствующее видео есть в распоряжении ИА Регнум.

13 ноября стало известно, что российские бойцы уничтожили более 50 украинских военных, ударив оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по колонне, следовавшей из Сумской в Курскую область.

Ранее Минобороны РФ информировало, что российские военные ударом «Искандера» уничтожили украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», семь бронемашин и другую технику ВСУ в Сумской области.