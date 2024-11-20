Москва, 20 ноября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Российские бойцы ракетным ударом уничтожили до 50 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) и 18 единиц техники в Юнаковке Сумской области, сообщает 20 ноября Минобороны РФ.

РИА Новости

«В результате удара уничтожено: до 50 боевиков, 12 боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В этот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские беспилотники «Герань» нанесли удар по украинскому оборонному заводу «Импульс» в Сумской области.

По его словам, после удара на стратегическом предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся по меньшей мере два часа. Взрывы были видны с расстояния в 33 километра, из города Глухова, добавил Рогов.

Днём ранее, 19 ноября, российская оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям ВСУ в Курской и Сумской областях.

Поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Богдановка, Дарьино, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка в Сумской области.

15 ноября ИА Регнум передавало, что ВС России уничтожили военных ВСУ в районе села Чернацкое Сумской области. Координаты дислокации бойцов ВСУ в ходе разведки обнаружили военные 349-го мотострелкового полка «Ахмат».