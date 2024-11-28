Москва, 28 ноября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии выразило протест российскому послу Сергею Нечаеву после решения о лишении аккредитации и высылке двух журналистов немецкого телеканала ARD. Об этом 28 ноября сообщили в посольстве РФ.

РИА Новости / Игорь Зарембо

«Отвергли претензии германской стороны как безосновательные. Обратили внимание, что предпринятые Москвой шаги носят сугубо ответный характер на недружественные действия германских властей, запретивших пребывание и осуществление журналистской деятельности на территории Германии двух корреспондентов «Первого канала» российского телевидения», — отметили в диппредставительстве.

В МИД ФРГ уверяли, что федеральное правительство не влияет на решения земельного ведомства Берлина по вопросам миграции. Посольство России подчеркнуло, что суть проблемы, связанной с попиранием прав российских граждан, от этого не меняется.

Дипломаты также напомнили, что неоднократно пробовали привлечь внимание немецкого посольства в Москве и внешнеполитического ведомства ФРГ к ситуации с отказами российским журналистам в продлении вида на жительство под несостоятельными предлогами. При этом российская сторона подчёркивала мирный настрой и заинтересованность в обеспечении беспрепятственной работы национальных СМИ.

Дальнейшие ограничения деятельности журналистов России в Германии будут рассматриваться как эскалация, за ними последует симметричный ответ, подчеркнули в посольстве.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября корреспондент Первого канала Иван Благой и оператор Дмитрий Волков получили уведомление о закрытии бюро по решению немецких властей. В документе присутствовали ссылки на санкционные документы Евросоюза. Благой добавил, что ни он, ни оператор не нарушали немецких законов.

В качестве ответных мер 27 ноября Россия приняла решение выслать из страны двоих журналистов немецкой медиагруппы ARD. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD будет возможно лишь после полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине.

В этот же день официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что власти страны не принимали решения закрыть бюро Первого канала.

Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв 27 ноября предположил, что немецкие власти приняли решение выслать из страны российских журналистов Первого канала из-за неспособности мириться с существованием альтернативных точек зрения. Тем не менее, по словам Соловьёва, в Германии по сей день остаётся много русскоговорящих людей, которые вопреки блокировкам читают российскую прессу и смотрят российское телевидение.