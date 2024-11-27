Берлин, 27 ноября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Власти Германии не принимали решения о закрытии немецкого бюро Первого канала. Об этом 27 ноября на брифинге заявил официальный представитель МИД страны Кристиан Вагнер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российские утверждения не соответствуют правде. Правительство не закрывало бюро этого канала. Русские журналисты могут, как и прежде, свободно и беспрепятственно вещать в Германии», — произнёс дипломат.

По его словам, проблема может заключаться в визовых порядках на земельном уровне.

Вагнер напомнил, что ряд других российских журналистов также аккредитованы в Германии, а санкции ЕС распространяются лишь на вещание в государствах союза, запрещённое для ряда телеканалов и СМИ.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября корреспондент Первого канала Иван Благой и оператор Дмитрий Волков получили уведомление о закрытии бюро по решению немецких властей. В документе присутствовали ссылки на санкционные документы Евросоюза. Благой добавил, что ни он, ни оператор не нарушали немецких законов.

В качестве ответных мер 27 ноября Россия приняла решение выслать из страны двоих журналистов немецкой медиагруппы ARD. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD будет возможно лишь после полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине.