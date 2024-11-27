Москва, 27 ноября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Немецкие власти приняли решение выслать из страны российских журналистов «Первого канала» из-за неспособности мириться с существованием альтернативных точек зрения. Такое мнение 27 ноября высказал глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Попытки заткнуть рот альтернативной информации становятся всё более агрессивными и немотивированными. И нарушающими, конечно, все принципы свободы слова, свободы распространения информации. Немецкие власти уже не могут переносить влияние альтернативной точки зрения», — приводит его слова ТАСС.

Тем не менее, по словам Соловьёва, в Германии по сей день остаётся много русскоговорящих людей, которые вопреки блокировкам читают российскую прессу и смотрят российское телевидение.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября корреспондент Первого канала Иван Благой и оператор Дмитрий Волков получили уведомление о закрытии бюро в Германии по решению немецких властей. В документе присутствовали ссылки на санкционные документы Евросоюза. Благой добавил, что ни он, ни оператор не нарушали немецких законов. При этом в МИД ФРГ заявили, что «не закрывали» бюро российского канала — по словам пресс-секретаря ведомства Кристиана Вагнера, проблема может заключаться «в визовых порядках на земельном уровне».

В качестве ответных мер 27 ноября Россия приняла решение выслать из страны двоих журналистов немецкой медиагруппы ARD. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD будет возможно лишь после полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине.