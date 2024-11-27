Москва, 27 ноября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Двое журналистов немецкой медиагруппы ARD будут высланы из России в ответ на закрытие в Германии бюро Первого канала. Об этом 27 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Global Look Press

«В ответ на запрет властей ФРГ на пребывание и работу корреспондентов Первого канала мы вынуждены принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиа-группы ARD», — заявила на брифинге Захарова.

Российский дипломат добавила, что Москва готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ARD в России. Это будет возможно лишь после создания немецким правительством условий для российских журналистов и полноценного возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Первый канал проинформировал о решении властей Германии закрыть бюро вещателя в стране. Как рассказал корреспондент Иван Благой, 26 ноября он и оператор Дмитрий Волков получили уведомления о том, что должны до середины декабря выехать за пределы Германии. Журналистам пояснили, что решение об их высылке продиктовано интересами безопасности страны.

Как заметил Благой, в уведомлении присутствуют ссылки на санкционные документы Европейского союза. Он проконсультировался с немецким адвокатом, и тот, прочитав документ, отметил, что всё в нём «шито белыми нитками». Российские журналисты также сообщили, что не нарушали законов Германии.