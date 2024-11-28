Астана, 28 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Ущерб от двух ударов ракетами ATACMS по Курской области минимален, но он есть. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин.

Максим Захаров/РИА Новости

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) двухкратно атаковали территорию России после уже состоявшегося ответа «Орешником», при этом ещё дважды использовались ATACMS в Курской области.

«Так ущерб минимальный, но, тем не менее, сам факт использования, конечно, мы не можем на это не обратить внимания, тем более, что ущерб есть», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России 21 ноября нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. На следующий день президент отметил, что Россия продолжит проведение испытаний новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе и в зоне боевых действий.

26 ноября стало известно, что украинские войска за последние три дня дважды нанесли удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по территории Курской области. В результате этого есть пострадавшие среди российских военнослужащих. Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту гибели двух мирных жителей после ударов 23 ноября тремя снарядами по поселению Большое Жирово. В ходе предварительного следствия правоохранителям предстоит установить всех участвовавших в атаке украинских бойцов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре РФ понесут заслуженное наказание. От достижения целей спецоперации Россию не заставит отступиться никакая эскалация со стороны противника, добавил дипломат.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ наносят страны Запада. Это очень сложные технологии, на Украине необходимых специалистов нет, сказал эксперт. Фактически удары нужно воспринимать как ведение США, Британией и Францией боевых действий против России, подчеркнул эксперт.