Путин назвал минимальным ущерб от ударов ATACMS по Курской области
Астана, 28 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Ущерб от двух ударов ракетами ATACMS по Курской области минимален, но он есть. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) двухкратно атаковали территорию России после уже состоявшегося ответа «Орешником», при этом ещё дважды использовались ATACMS в Курской области.
«Так ущерб минимальный, но, тем не менее, сам факт использования, конечно, мы не можем на это не обратить внимания, тем более, что ущерб есть», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Как сообщало ИА Регнум, ВС России 21 ноября нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. На следующий день президент отметил, что Россия продолжит проведение испытаний новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе и в зоне боевых действий.
26 ноября стало известно, что украинские войска за последние три дня дважды нанесли удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по территории Курской области. В результате этого есть пострадавшие среди российских военнослужащих. Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту гибели двух мирных жителей после ударов 23 ноября тремя снарядами по поселению Большое Жирово. В ходе предварительного следствия правоохранителям предстоит установить всех участвовавших в атаке украинских бойцов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре РФ понесут заслуженное наказание. От достижения целей спецоперации Россию не заставит отступиться никакая эскалация со стороны противника, добавил дипломат.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ наносят страны Запада. Это очень сложные технологии, на Украине необходимых специалистов нет, сказал эксперт. Фактически удары нужно воспринимать как ведение США, Британией и Францией боевых действий против России, подчеркнул эксперт.