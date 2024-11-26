Москва, 26 ноября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние три дня нанесли два удара американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Курской области. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости

По подтверждённым данным ведомства, 23 ноября украинские войска запустили пять ракет ATACMS, нанеся удар по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 возле населённого пункта Лотаревка.

Отмечается, что российский зенитный комплекс сбил три ракеты, две долетели до цели, повредив радиолокационную станцию. Есть пострадавшие среди военнослужащих.

25 ноября ВСУ запустили восемь ракет ATACMS по аэродрому Курск-Восточный возле населённого пункта Халино. Расчёты зенитных комплексов С-400 и «Панцирь» сбили семь зарядов, один достиг цели. Были нанесены незначительные повреждения объектам инфраструктуры, двое военнослужащих получили лёгкие ранения.

«В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Министерство обороны контролирует обстановку и готовит ответные действия, подчеркнула пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ВС России 21 ноября нанесли удар новейшей гиперзвуковой ракетой «Орешник» в безъядерном исполнении по украинскому заводу «Южмаш». Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это было в том числе ответом на удары ВСУ западным дальнобойным оружием по Курской и Брянской областям.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что в зону поражения «Орешника» попадают военные объекты на территории всех стран НАТО в Европе. Новейший комплекс позволяет России реагировать на действия Запада, не применяя стратегическое ядерное вооружение, отметил аналитик.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум заявил, что для запуска и управления дальнобойных ракет используют очень сложные технологии. У Украины нет своих специалистов, которые могут использовать это вооружение. Ракетами ATACMS управляют американцы, Storm Shadow — британцы, SCALP-EG — это французы, подчеркнул эксперт.