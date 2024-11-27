Курск, 27 ноября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели двух человек в результате удара украинских формирований по Курской области с использованием тактических ракет. Об этом 27 ноября сообщило главное военное следственное управление СК России.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

Установлено, что 23 ноября украинские формирования ударили тремя снарядами по поселению Большое Жирово Фатежского района, в котором находились мирные жители.

«Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу мирного населения Фатежского района Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

В ходе предварительного следствия правоохранителям предстоит установить всех участвовавших в атаке украинских бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября стало известно, что украинские войска за последние три дня дважды нанесли удары американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по территории Курской области. В результате этого есть пострадавшие среди российских военнослужащих.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 ноября заявил, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре РФ понесут заслуженное наказание. Он подчеркнул, что от достижения целей спецоперации Россию не заставит отступиться никакая эскалация со стороны противника.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ наносят страны Запада. Это очень сложные технологии, на Украине необходимых специалистов нет, сказал эксперт. Фактически удары нужно воспринимать как ведение США, Британией и Францией боевых действий против России, подчеркнул эксперт.